Подозреваемый в покушении на критика Токаева в Киеве сдался властям

Генеральная прокуратура Казахстана зарегистрировала уголовное дело по факту покушения на убийство оппозиционера Айдоса Садыкова, совершенного 18 июня в Киеве. В свою очередь украинские силовики установили личности всех участников преступления, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Накануне в органы внутренних дел Казахстана самостоятельно обратился Жаканбаев А. М., где и был допрошен в рамках дела. Его задержали в этот же день по подозрению в совершении данного покушения. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск Каратаева М.

Садыкова пытались убить 18 июня. Убийца использовал пистолет с глушителем и целился в голову оппозиционера. Но тот выжил и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Потерпевший проживает в Киеве с 2014 года, имеет статус беженца на Украине. Садыков поддерживал протесты в Казахстане 2022 года, публиковал в интернете видео с критикой власти.

В 2023 году оппозиционера объявили в розыск. Он провел в тюрьме 2 года за хулиганство. Сам же Садыков утверждает, что его дело сфабриковано по политическим причинам.