Подозреваемый в экстремизме извинился и сослался на проблемы с психикой

Полиция задержала в Омске мужчину в камуфляже за призывы убивать русских

В Омске сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД при поддержке ФСБ и спецназа Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в распространении экстремистских материалов, сообщает «Лента.ру» .

Оперативники вычислили гражданина по публикациям в интернете, где он называл себя потомком Чингисхана и призывал к насилию против русских и чиновников.

На оперативной видеозаписи, предоставленной правоохранителями, задержанный (1985 г. р., гражданин России и Казахстана) приносит извинения и заявляет, что его высказывания были следствием психического расстройства: «Крыша поехала».

Ведомства проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Предварительно рассматривается версия о неадекватном состоянии подозреваемого.

Ранее в Приморье силовики задержали подозреваемого в передаче информации ВСУ о российских военных объектах.