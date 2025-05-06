Житель Приморья задержан за госизмену в пользу Украины

ФСБ пресекла сбор данных о стратегических объектах в Приморье для Киева

Мужчина по заданию Министерства обороны Украины собирал и передавал информацию о критически важной транспортной инфраструктуре и объектах правоохранительных органов.

Действуя из корыстных побуждений, задержанный осознавал, что эти данные могут быть использованы против безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат и кандидат юридических наук Игорь Поляков предупредил молодежь об опасности «игр в шпионов».

«Хотелось бы сразу предостеречь подростков и молодых людей от желания каким-либо образом „поиграть“ в разведчиков и шпионов. Поверьте мне, вас быстро выявят, разоблачат и вы банально окажетесь в тюрьме. Причем меры наказания — до 20 лет лишения свободы», — отметил эксперт.