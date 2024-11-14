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Подозреваемую в убийстве матери кинжалом девушку арестовали в Москве

Суд заключил под стражу 24-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве родной матери в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Тело женщины 1977 года рождения с рубленой раной головы обнаружили утром 12 ноября на территории ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Следствие подозревает в убийстве женщины ее 24-летнюю дочь.

В ходе обыска в квартире подозреваемой были обнаружены замытые следы крови. Также правоохранители нашли предполагаемое орудие убийства.

Девушка свою вину не признала. Она возражала против заключения под стражу и просила перевести ее под домашний арест.

Ранее выяснилось, что перед трагедией девушка поругалась с матерью. Также стало известно, что подозреваемая могла зарезать родственницу с помощью сувенирного турецкого кинжала. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.