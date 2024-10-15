Подозреваемого в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы задержали
Жителя Москвы задержали по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе столицы при подрыве автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Им оказался житель столицы 1973 года рождения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудники СК РФ рассматривают разные причины, по которым неизвестные подложили взрывное устройство на капот автомобиля московского предпринимателя. Однако приоритетная версия — его бизнес-деятельность.
Ранее стало известно, что в результате взрыва предпринимателю оторвало часть руки. Детонация произошла, когда мужчина хотел убрать пакет с капота машины.