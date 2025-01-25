Подожгли мебель: два малыша сгорели в Удмуртии, играя с зажигалкой

Два ребенка погибли в пожаре в Удмуртии после игры с зажигалкой

В селе Малая Пурга в Удмуртии при пожаре в доме погибли два ребенка 3 и 5 лет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Малыши играли дома с зажигалкой и подожгли мебель. Мама и дочь 13 лет пытались потушить огонь. Испугавшись возгорания, маленькие дети спрятались под кроватью.

Поняв, что справится с пламенем не удается, женщина и девочка выбежали на балкон. Из дома младших детей вынес отец.

Малышей доставили в больницу. Но спасти пострадавших врачи не смогли.

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