Смертник, подорвавший главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса», имел татуировку меча на ноге, утверждает SHOT . На вид убийце было примерно 45 лет.

Татуировка в виде меча была набита на левой голени предполагаемого смертника. У него были короткостриженые черные волосы и залысина. Во время взрыва злоумышленник стоял в темной одежде и черных полуботинках.

SHOT и «112» утверждают, что взрыв в элитном московском ЖК произошел именно из-за смертника. По их данным, вероятный подрывник нес взрывчатку на своем теле и активировал ее, когда основатель «Армянского батальона» Саркисян выходил из лифта. После этого предполагаемый киллер погиб, а позже от ран скончался Армен Саркисян.

По версии СМИ, вероятным подрывником оказался ранее судимый гражданин Армении.

Официального подтверждения информации о подрыве смертника в «Алых парусах» пока нет.