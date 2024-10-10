Подмосковный тренер вынуждал девочек надевать красивые трусы на взвешивание

В Подмосковье тренер вынуждал девочек надевать красивые трусы и лифчики на процедуру взвешивания, а также прикасался к ним и склонял к сексуальному контакту, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Ранее в полицию поступило шесть заявлений от девочек от 9 до 14 лет. Они сообщили, что тренер, 19-кратный чемпион мира по армрестлингу Константин Рабинович, несколько лет домогался их. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскрылись подробности того, как именно тренер развращал девочек. Началось все еще в 2019 году. Мужчина приглашал воспитанниц к себе в кабинет на процедуру взвешивания. В помещение девочки заходили по одной.

Он заставлял девочек раздеваться до белья и вставать на весы. Воспитанницы были вынуждены заранее надевать красивые трусы и бюстгальтеры. Затем тренер прикасался к девочкам, якобы поворачивая их корпус в разные стороны.

Кроме того, мужчина не разрешал приходить на тренировки в спортивных штанах и футболках. Воспитанницы должны были приходить только в майках и шортах. Отмечается, что как минимум двух девочек тренер склонил к сексуальному контакту. Когда вся правда вскрылась, родители заставили дочерей обратиться в полицию.