Мединский: Россия передала Украине еще 1 тыс тел бойцов ВСУ

сегодня в 11:55

Россия в очередной раз выполнила договоренности, достигнутые в ходе переговоров с Киевом в Стамбуле. Она передала Украине еще 1000 тел погибших солдат ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он опубликовал кадры передачи тел. На снимках видны специалисты, которые переносят трупы из грузовиков.

Мединский также отметил, что Москва вернула 19 тел погибших российских бойцов.

Об обмене телами Россия и Украина договорились в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В середине июня Мединский отчитался о том, что Москва вернула Киеву 6060 тел украинских военных. Взамен она получила 78 погибших российских бойцов.

Затем помощник президента РФ сказал, что Москва готова передать Киеву еще 3 тыс. тел солдат ВСУ. Также стороны договорились об обмене военнопленными.