Мединский: Москва готова передать Киеву еще 3 тыс тел солдат ВСУ

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Россия хочет вернуть Киеву еще 3 тыс. тел погибших солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает RT .

По его словам, такое количество тел бойцов ВСУ уже готово к отправке на Украину. Киеву остается подтвердить готовность их принять.

Ранее Мединский заявил, что Москва передала Киеву 6060 погибших украинских военных. Взамен РФ получила 78 тел.

Об обмене телами Россия и Украина договорились в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. Таким образом, российская сторона выполнила свою часть соглашений.

Также стороны договорились об обмене военнопленными. Очередная группа российских солдат была возвращена 20 июня.