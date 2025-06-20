Мединский: Москва готова передать Киеву еще 3 тыс тел солдат ВСУ
Россия хочет вернуть Киеву еще 3 тыс. тел погибших солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает RT.
По его словам, такое количество тел бойцов ВСУ уже готово к отправке на Украину. Киеву остается подтвердить готовность их принять.
Ранее Мединский заявил, что Москва передала Киеву 6060 погибших украинских военных. Взамен РФ получила 78 тел.
Об обмене телами Россия и Украина договорились в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. Таким образом, российская сторона выполнила свою часть соглашений.
Также стороны договорились об обмене военнопленными. Очередная группа российских солдат была возвращена 20 июня.