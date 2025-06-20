Минобороны России: РФ и Украина провели обмен военнопленными

сегодня в 14:21

Москва и Киев провели обмен военнопленными. Мероприятие прошло в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, сообщает Минобороны РФ.

Российские солдаты пребывают в Белоруссии. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Затем обменянных бойцов ВС РФ отправят в медицинские учреждения Минобороны. Там они будут лечиться и проходить реабилитацию.

В прошлый раз Россия и Украина проводили обмен военнопленными 19 июня. РФ вернула группу солдат.

В России военных отправили в медицинские учреждения. Там они проходят процесс реабилитации и лечения.