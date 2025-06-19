сегодня в 15:47

Минобороны: Россия и Украина провели еще один обмен пленными

Москва и Киев в очередной раз обменялись пленными военнослужащими. С подконтрольных ВСУ территорий на родину вернулась группа российских солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Киевский режим также получил группу бойцов ВСУ, которые находились в плену ВС РФ. Точное количество солдат, которые были переданы в рамках обмена, не раскрывается.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают медпомощь. Бойцы готовятся вернуться домой. В России военных доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждения.

Обмен военнопленными прошел в рамках достигнутых договоренностей в Стамбуле 2 июня. В прошлый раз Киев и Москва обменялись ими 14 июня.

В рамках стамбульского соглашения Россия также передала Украине тела украинских солдат. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва поменяла 6060 погибших бойцов ВСУ на 78 тел военных ВС РФ.