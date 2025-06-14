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Еще одну группу российских военнопленных вернули с Украины

В субботу с украинской территории была возвращена очередная группа пленных военнослужащих ВС РФ, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Бойцы вернулись в рамках соблюдения Стамбульских договоренностей, достигнутых 2 июня. Взамен киевскому режиму были переданы военнопленные ВСУ.

Сейчас российские бойцы находятся в Белорусии, там им оказывают психологическую и медпомощь. Затем военных доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее в субботу стало известно, что Россия и Украина проводят паритетный обмен военнопленными.