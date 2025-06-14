Россия и Украина проводят паритетный обмен военнопленными

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Паритетный обмен военнопленными проходит в субботу между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, сообщает ТАСС .

«Сейчас проходит паритетный обмен пленными», — заявил источник в переговорной группе.

В настоящее время формат обмена военнопленными между Москвой и Киевом неизвестен.

Ранее стало известно, что российская сторона вернула Киеву еще 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ в рамках договоренностей между делегациями в Стамбуле.