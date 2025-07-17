Есть доказательства: ВСУ более 500 раз применили химсредства с начала СВО
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Российское Минобороны собрало неопровержимые доказательства, включая вещественные и документальные, которые говорят о нарушении Конвенции о запрещении химоружия ВСУ и их покровителями с Запада, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств», — сказал Ртищев.
Речь идет о химсредствах борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также об отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).
Ранее командир инженерно-саперного взвода с позывным Эмиль рассказал, что занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом беспилотниками противника.