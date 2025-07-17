сегодня в 12:01

Минобороны: ВСУ более 500 раз применили химические средства с начала СВО

Российское Минобороны собрало неопровержимые доказательства, включая вещественные и документальные, которые говорят о нарушении Конвенции о запрещении химоружия ВСУ и их покровителями с Запада, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств», — сказал Ртищев.

Речь идет о химсредствах борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также об отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

Ранее командир инженерно-саперного взвода с позывным Эмиль рассказал, что занимающиеся разминированием приграничья Курской области саперы сталкиваются с обработанными токсичным веществом беспилотниками противника.