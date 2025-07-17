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МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве 17 июля

В четверг на Москву обрушится гроза, также ожидается сильный ветер. ГУ МЧС России по столице призвало москвичей быть внимательнее и осторожнее.

Непогода продлится в мегаполисе с 11 часов до 21 часа 17 июля. В это время прогнозируются дожди, грозы. Порывы ветра усилятся до 15 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями жителей и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендовали снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, не парковать авто возле деревьев.

Пешеходам напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра. Им также посоветовали не подходить к шатким конструкциям и деревьям.

Если возникнет необходимость, то за помощью можно обратиться по номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

В Московском регионе 17 июля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В Москве и области ожидаются грозы и кратковременные дожди. При этом температура поднимется до плюс 26 — плюс 28 градусов.