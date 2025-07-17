Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что ВСУ готовят провокацию. Их цель — обвинить Россию в техногенной катастрофе на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

3 июля украинская армия разместила в распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого антенно-мачтовое оборудование. Это объект опасности первого класса, в случае его поражения в окружающую среду попадет более 550 тонн жидкого аммиака.

По словам Ртищева, расчет делается на последующие обвинения российской стороны в создании техногенной катастрофы. Так Киев хочет нанести Москве репутационный ущерб.

«Напомню, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права», — заявил Ртищев.

Он также привел примеры использования украинской армией химического оружия. С начала года ВСУ сбрасывают с коптеров контейнеры с отравляющим веществом и самодельные боеприпасы с хлорпикрином.