Чемпиона по армрестлингу обвинили в секс-домогательствах к девочкам в Подмосковье
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Известного тренера, 19-кратного чемпиона мира по армрестлингу Константина Рабиновича обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам-воспитанницам секции в подмосковном Рошале, сообщает «МК: срочные новости».
Всего деле шесть заявлений от девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Все они ходили в секцию Рабиновича несколько лет, и все эти годы тренер их развращал. В списке обвинений — обнаженные фотографии, мастурбация в присутствии детей и многое другое.
Рабинович — один из самых уважаемых спортсменов Подмосковья. С детства он страдал спинно-мозговой грыжей, был фактически прикован к инвалидному креслу, но смог победить недуг и стать профессиональным атлетом.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.