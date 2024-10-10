Чемпиона по армрестлингу обвинили в секс-домогательствах к девочкам в Подмосковье

Известного тренера, 19-кратного чемпиона мира по армрестлингу Константина Рабиновича обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам-воспитанницам секции в подмосковном Рошале, сообщает «МК: срочные новости» .

Всего деле шесть заявлений от девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Все они ходили в секцию Рабиновича несколько лет, и все эти годы тренер их развращал. В списке обвинений — обнаженные фотографии, мастурбация в присутствии детей и многое другое.

Рабинович — один из самых уважаемых спортсменов Подмосковья. С детства он страдал спинно-мозговой грыжей, был фактически прикован к инвалидному креслу, но смог победить недуг и стать профессиональным атлетом.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.