«Угнали» YouTube и Instagram*: Елена Воробей потеряла 1 млн рублей заработка

Елена Воробей пожаловалась на мошенников, укравших ее аккаунты в соцсетях

Известная юмористка Елена Воробей обратилась в правоохранительные органы с заявлением о взломе ее аккаунтов в Instagram* и на YouTube мошенниками, сообщает Mash .

По словам Воробей, злоумышленники получили доступ к ее страницам еще в июле 2024 года и за это время лишили ее потенциального заработка от рекламы на сумму более 1 млн рублей.

Однако с 2022 года российские создатели контента лишены возможности монетизации на этих платформах.

Ранее в Москве дочь российского бизнесмена отдала мошенникам более 170 тыс. долларов

* Деятельность Meta (владельца Instagram) запрещена в России как экстремистская.