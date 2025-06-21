Подмосковные школьники бросаются под машины, играя в «Беги или умри»

Смертельно опасная игра «Беги или умри» опять начала набирать популярность у детей и подростков. В Московской области обнаружили школьников, которые бросались под колеса проезжавших автомобилей, сообщает SHOT .

По заявлениям очевидцев, рядом с ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово компания, состоящая из мальчиков, пряталась за припаркованными машинами. Они выжидали, пока кто-то будет проезжать мимо.

Один из детей выпрыгнул на дорогу перед автобусом. Водитель вовремя среагировал и успел затормозить.

После этого подростки перешли на другую сторону и продолжили совершать опасные действия. Взрослые считают, что подростки играли в «Беги или умри». Детей в нее «вербуют» в мессенджерах.

Суть смертельно опасной игры — пробежать на максимально близком расстоянии перед едущей мимо машиной. Кого сбили, тот и проиграл.

Эксперты уверены, что «Беги или умри» пришла на смену экстремальным квестам в социальных сетях. Подростки соглашаются на такие игры, поскольку они из-за возраста не понимают рисков.