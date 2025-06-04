Украина и Польша: стало известно, кто курирует игры «Синий кит», «Беги или умри»

Эксперты считают, что на смену экстремальным квестам в социальных сетях в виде «Синего кита» пришли «Беги или умри», «Исчезни на сутки» и «Красная дверь, желтая дверь». Стало известно, как подростки попадают в лапы злоумышленников, сообщает RT .

Как отметили специалисты, в подобные игры привлекают подростков, потому что они в своем возрасте недостаточно оценивают риски, могут отдаляться от родителей и искать признания среди сверстников. Более того, у них даже не полностью развиты все мозговые структуры для полного контроля собственного поведения.

«К сожалению, механизм с этими играми примерно тот же, что и с наркотиками. Подростки в поисках „новых впечатлений“ находят их в компании своих виртуальных или реальных друзей. И если подростки убеждены, что последствия „игры“ — это веселье, признание, уважение, то это не воспринимается ими как риск», — заявил клинический психолог Центра клинической психологии и реабилитации KUKUHA Андрей Сухочев.

Закрытые чаты пользуются возрастной уязвимостью и бьют в самое слабое место. Организаторы понимают, что, если ребенок уже повелся на «игру», то дальше он будет готов на многое. По мнению основателя компании «Интернет-Розыск» и директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, для этого лучше всего подходит термин «преступная дрессировка». В чате создаются условия, где постепенно снижается уровень допустимого, например, сначала перебежать дорогу, а затем уже в другой группе собираются дети, готовые пойти дальше, отнести посылку, отправить еду.

Бедеров ранее занимался выявлением кураторов «Синего кита». В ходе исследований суицидальных групп, доксеров и т.д. удалось прийти к сайтам в даркнете и криптовалютным кошелькам, которые совпадали во всех случаях. Эксперт уверен, что это очевидная корреляция между различными направлениями, а все действо велось с территории Польши, Украины, отчасти из Турции.