Подмешал реактивы в напитки: школьники попали в больницу из-за проделок сверстника

Несколько учеников в Татарстане попали в больницу после того, как одноклассник подмешал в их напитки химические реактивы, сообщает Mash .

Инцидент произошел в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки. Семиклассник приобрел игрушечный химический набор и принес реактивы с собой на уроки.

В лицее он подмешал их одноклассникам в напитки. После этого нескольким детям стало плохо, они были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

С мальчиком воспитательную беседу провели правоохранители.

Ранее в частном детском саду в Иерусалиме произошла утечка неустановленного опасного вещества. В результате погибли два ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.