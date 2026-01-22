Подмешал реактивы в напитки: школьники попали в больницу из-за проделок сверстника
Несколько учеников в Татарстане попали в больницу после того, как одноклассник подмешал в их напитки химические реактивы, сообщает Mash.
Инцидент произошел в лицее «Алгоритм» в деревне Куюки. Семиклассник приобрел игрушечный химический набор и принес реактивы с собой на уроки.
В лицее он подмешал их одноклассникам в напитки. После этого нескольким детям стало плохо, они были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
С мальчиком воспитательную беседу провели правоохранители.
