сегодня в 18:31

Два младенца умерли после предполагаемой утечки опасного вещества в Иерусалиме

В частном детском саду в Иерусалиме произошла утечка неустановленного опасного вещества. В результате погибли два младенца, сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

Погибшим малышам было три и четыре месяца. Еще 53 ребенка из-за инцидента попали в больницу.

По данным Kan, дети могли отравиться после утечки угарного газа из отопительного оборудования.

Ранее отмечалось, что на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительные органы и министерство здравоохранения Израиля пока официально не прокомментировали произошедшее.

