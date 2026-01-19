30 еврейских младенцев отравились неизвестным веществом
Фото - © Irina Opachevsky / Фотобанк Лори
В Иерусалиме около 30 младенцев получили отравление в результате воздействия пока неустановленного вещества. Состояние двоих детей критическое — врачи ведут борьбу за их жизни, сообщает «Царьград» со ссылкой на медицинские источники.
Остальные пострадавшие находятся под пристальным наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Правоохранительные органы и министерство здравоохранения Израиля пока не дают официальных комментариев о причинах произошедшего. Информация о точном месте происшествия уточняется.
