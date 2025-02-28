«Подлый адвокат!»: Добровинскому поступают угрозы из-за дела ослепшей пациентки

Адвокат Александр Добровинский получает угрозы от некого Евгения. Мужчина пишет, что правозащитник «ответит за бесчинство и самоуправство» из-за дела Инны Бороды, супруги президента Федерации еврейских общин, которая ослепла после блефаропластики, сообщает SHOT .

Добровинский показал сообщения от Евгения, который общается с ним «в стиле 90-х». Ему не понравилось, что адвокат «наехал» на хирурга, он требует отозвать иски и разобраться в деле. На требованиях все не остановилось. Евгений открыто сыплет угрозами.

«Будешь хирурга топить и клинику — ответишь за бесчинство и самоуправство! Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом! Ты разберись в произошедшем! Девушку „кружить“ — это не благородное дело», — пишет Евгений.

Борода с помощью адвоката потребовала от хирурга частной клиники «Клазко» Екатерины Лонской более 27 млн рублей в качестве компенсации за восстановление зрения после неудачной блефаропластики, которую сделали в октябре 2023 года. Исправляли последствия в Италии, где пациентке пришлось пережить еще 4 операции. Зрение удалось восстановить на 30%, но только на одном глазу.