Блефаропластика лишила зрения жену президента Федерации еврейских общин

Mash: 46-летняя москвичка ослепла после пластики на веках в клинике «Клазко»

Супруга президента Федерации еврейских общин Александра Бороды ослепла после пластической операции на веках в клинике «Клазко». 46-летняя Инна обвинила в неудачной блефаропластике хирурга Катерину Ланскую, сообщает Mash .

По словам адвоката женщины Александра Добровинского, после операции Инна пролежала в клинике неделю. При этом положено оставаться под наблюдением врачей в течение всего двух дней. В итоге женщина ослепла на оба глаза.

За восстановлением пришлось обратиться в клинику в Италии. Инна пережила еще несколько операций, но способность видеть смогли вернуть только одному глазу и всего на 30%.

По факту произошедшего завели уголовное дело, где хирург Лонская проходит как свидетель, однако Добровинский намерен добиться, чтобы ее статус изменили на подозреваемую. Сейчас пластический хирург продолжает рекламировать свои услуги и работать.

Жена Александра Бороды — многодетная мать и тяжело переживает трагедию. Она жалуется, что не может полноценно проводить время с детьми. Чтобы вернуть зрение, ей нужно провести сложную операцию — замену роговицы.

Ранее в Волжском Волгоградской области завели уголовное дело на косметолога, который работал без лицензии. После укола клиентка ослепла на один глаз.