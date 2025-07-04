Подключили к ИВЛ: школьница в Подмосковье лежит в коме после падения с лошади

14-летняя девочка впала в кому после конной прогулки в Серпухове

В Серпухове 14-летняя школьница впала в кому после падения с лошади. По информации SHOT , девочка, учащаяся в восьмом классе, была на прогулке с отцом и сопровождающей, когда произошел инцидент.

Во время поездки по Приокско-Террасному заповеднику школьница решила снять видео, держась за лошадь одной рукой. В этот момент она уронила телефон, и, потянувшись за ним, упала с лошади, которая двигалась галопом.

В результате падения подросток потерял сознание и сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сотрудники правоохранительных органов уже общаются с владелицей частной конюшни, которая организовывала прогулки по живописным местам, стоимость которых составляла около 3 тыс. рублей.