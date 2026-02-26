Подкармливают соседи: москвичка устраивает алковечеринки, выгоняя сына на мороз

В Москве мать выгоняет 5-летнего сына на мороз во время вечеринок

Жительница Рассказовки пожаловалась правоохранителям на соседку, которая устраивает алковечеринки и выгоняет 5-летнего сына на мороз, чтобы не мешал. Мальчика кормят и забирают к себе неравнодушные люди, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам заявительницы, мать регулярно выставляет 5-летнего сына на улицу во время своих тусовок, куда приглашает сомнительных людей. Соседи неоднократно видели ребенка на морозе в легкой одежде.

Мальчик часто сидел один во дворе. Неравнодушные люди кормили малыша и брали к себе переночевать. Несколько дней назад заявительница вернулась домой и опять обнаружила малыша одного во дворе. Он провел на улице весь день и сильно замерз.

Соседка вызвала полицию, но ребенка вернули матери в этот же день. При этом та была сильно пьяна. На следующий день неблагополучная мать ворвалась в квартиру соседки, чтобы отомстить за жалобу. Девушка снова вызвала полицию, а также выразила намерение написать заявление в опеку.

По словам очевидцев, у матери малыша есть судимость. В семье также есть старшая дочь, которую воспитывают бабушка с дедушкой.

Ранее в Ленобласти отчим попытался изнасиловать девочку, а мать избила ее за жалобу. Затем женщина пыталась оказать на дочь давление, чтобы ее сожителя не привлекли к ответственности.

