В Ленобласти отчим попытался изнасиловать девочку, а мать избила ее за жалобу

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении 12-летней девочки в деревни Владимировка Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следкома.

В Сети появилась информация, что в феврале 2026 года житель Владимировки в отсутствие сожительницы совершил противоправные действия в отношении 12-летней падчерицы. Кроме того, мужчина попытался изнасиловать ребенка.

После обращения родственника пострадавшей девочки к активистам злоумышленник и ее мать избили ребенка. Затем женщина пыталась оказать на дочь давление, чтобы ее сожителя не привлекли к ответственности.

В СУ СК РФ по Ленинградской области по данному факту расследуется уголовное дело. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

