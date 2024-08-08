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Поддубного перевезут на лечение из Курска в Москву

Военкор Поддубный продолжит лечение в московской клинике
Происшествия

Военкор Евгений Поддубный продолжит лечение в московской клинике, сообщили «Вести».

«Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику», — сказано в сообщении.

Сейчас журналист проходит лечение в курской больнице, куда его доставили после атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы.

Поддубный находится в сознании. Его посетил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.