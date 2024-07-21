Подбитый российский Су-34 вернулся на аэродром после поражения цели
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 выполнил боевую задачу в зоне спецоперации, несмотря на сильные повреждения. Ему удалось поразить цель и вернуться на аэродром, сообщает RT.
По словам военного блогера Кирилла Федорова, Су-34 сейчас ремонтируют. Члены экипажа истребителя-бомбардировщика получили ордена Мужества.
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВС РФ нанес удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации бойцов ВСУ, расположенном в зоне ответственности группировки войск «Север».
В бомбе предусмотрели универсальный модуль планирования и коррекции.