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Подбитый российский Су-34 вернулся на аэродром после поражения цели

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 выполнил боевую задачу в зоне спецоперации, несмотря на сильные повреждения. Ему удалось поразить цель и вернуться на аэродром, сообщает RT.