Су-34 ударил бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ

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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВС РФ нанес удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации бойцов ВСУ, который находился в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны.

В бомбе предусмотрен универсальный модуль планирования и коррекции.

После успешного вылета экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром. Специалисты подтвердили, что цель была поражена.

«С боевой мощью данной авиабомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую нельзя было бы поразить авиабомбой такой номинальной массы», — отметил летчик истребителя-бомбардировщика.

На видео, опубликованном в Telegram-канале министерства, показано, как самолет снаряжали бомбой, как запускали снаряд на цель и поразили ее.