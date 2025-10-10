Под завалами могут быть люди: у метро в Москве обрушились строительные леса

сегодня в 16:54

Строительные леса обрушились у станции метро «Каширская» в Москве

ЧП произошло у станции метро «Каширская» в Москве. Там обрушились строительные леса, сообщает 112 .

На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что леса сложились «галочкой». Неравнодушные прохожие стараются разобрать завалы.

По предварительным данным, под ними могут быть пять человек. На месте уже работают экстренные службы.

Ранее лошадь оказалась под завалами стройматериалов при возведении новой конюшни во Внукове. Врачи приняли решение усыпить животное.

