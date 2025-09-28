Лошадь завалило при обрушении конструкции на стройке новой конюшни во Внукове
лошадь оказалась под завалами стройматериалов при возведении новой конюшке во Внукове. Врачи приняли решение усыпить животное, сообщает 112.
Инцидент произошел при строительстве новой конюшни «Эквилибриум». В результате обрушения конструкции под завалами оказалась лошадь. Животное достали и передали ветеринарам. Площадь обрушения составила 60 кв. м.
При этом сотрудница конюшни отрицает распространившуюся в СМИ информацию. По ее словам, «шумиху» организовали соседи, с которыми у конюшни давний конфликт.
После осмотра специалисты приняли решение усыпить пострадавшую лошадь, так как ее сердце может не выдержать нагрузку при операции.
