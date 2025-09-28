Лошадь завалило при обрушении конструкции на стройке новой конюшни во Внукове

сегодня в 14:04

Врачи усыпят лошадь, пострадавшую при обвале конструкции на стройке во Внукове

лошадь оказалась под завалами стройматериалов при возведении новой конюшке во Внукове. Врачи приняли решение усыпить животное, сообщает 112 .

Инцидент произошел при строительстве новой конюшни «Эквилибриум». В результате обрушения конструкции под завалами оказалась лошадь. Животное достали и передали ветеринарам. Площадь обрушения составила 60 кв. м.

При этом сотрудница конюшни отрицает распространившуюся в СМИ информацию. По ее словам, «шумиху» организовали соседи, с которыми у конюшни давний конфликт.

После осмотра специалисты приняли решение усыпить пострадавшую лошадь, так как ее сердце может не выдержать нагрузку при операции.

