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Под Воронежем в результате атаки БПЛА произошел обрыв сети на железной дороге

В Воронежской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ произошел обрыв контактной сети на железной дороге, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

Силы ПВО сбили более десяти беспилотников ВСУ в пригороде Воронежа и нескольких районах Воронежской области.

«До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других», — сообщил губернатор.

Ранее в результате атаки ВСУ на Горловку Донецкой Народной Республики один человек погиб, еще двое получили ранения.