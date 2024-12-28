Под Воронежем в результате атаки БПЛА произошел обрыв сети на железной дороге
В Воронежской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ произошел обрыв контактной сети на железной дороге, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Силы ПВО сбили более десяти беспилотников ВСУ в пригороде Воронежа и нескольких районах Воронежской области.
«До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других», — сообщил губернатор.
Ранее в результате атаки ВСУ на Горловку Донецкой Народной Республики один человек погиб, еще двое получили ранения.