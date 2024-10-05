Под Саратовом родители накачали четверых детей антидепрессантами, чтобы отдохнуть

Инцидент произошел накануне вечером в селе Барановка. В больницу Вольска с признаками сильного отравления были экстренно госпитализированы братья (5 и 9 лет) и их 7-летняя сестренка. Позднее почувствовала себя плохо еще одна 13-летняя девочка из другой семьи. Семилетнюю девочку перевезли в больницу Саратова.

Стало известно, что семья с тремя детьми пришла в гости к своим друзьям. Во время игр дети шумели и мешали взрослым отдыхать. В настоящее время рассматривается несколько возможных причин отравления. По одной из них, кто-то из взрослых дал детям успокоительные средства, чтобы немного усмирить.

Кроме того, несовершеннолетние могли отравиться препаратами от кашля или продуктами, которые употребляли в этот день. Картошку и грибы отправили на экспертизу. В настоящее время с родителями работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что массовое отравление детей произошло в спортивной школе-интернате в Якутии. В больницу с симптомами пищевого отравления попали 27 учеников.