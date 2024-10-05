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Минздрав: более 20 детей отравились в спортивной школе в Якутии

Массовое отравление детей произошло в спортивной школе-интернате в Якутии. В больницу с отравлением попали 27 учеников, сообщает Life.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел в Харанском спортивном лицее, расположенном в Мегино-Кангаласском районе. После появления симптомов пищевого отравления за помощью медиков обратились 27 учащихся начальных классов. В настоящее время в больнице остаются 24 ребенка, их состояние оценивается как стабильное.

По факту случившегося Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование. Также на месте работает комиссия, созданная для проведения служебной проверки.

Кроме того, к проверке подключились региональная прокуратура и следственные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор инициировал проверку после случая массового отравления посетителей в одном из ресторанов Керчи. На данный момент заведение закрыто.