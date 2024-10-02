Массовым отравлением людей в ресторане в Керчи заинтересовался Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор проводит проверку по факту отравлений в керченском ресторане

Роспотребнадзор инициировал проверку после случая массового отравления в одном из ресторанов Керчи. На данный момент заведение закрыто, проводятся профилактические мероприятия, сообщает «Крым 24» .

Приостановлена работа как внутри ресторана, так и на вынос. Зафиксированные случаи обращения в медицинские учреждения города взяты под контроль. Состояние пациентов улучшается, заявила начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.

«Идет служебное расследование. Взяты пробы у больных, пробы продукции и другие. В заведении идёт санобработка», — заявила Касьянова.

Результаты лабораторных исследований будут известны минимум через 7-10 дней. В случае выявления инфекции будут приняты соответствующие административные меры.

Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

Ранее стало известно, что производителя дихлофоса «Варан» допросят по уголовному делу отравившейся семьи из Красноярского края, в которой погибли четыре ребенка.