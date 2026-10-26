Почти 750 тыс жителей Подмосковья прошли онкоскрининг в 2026 году

Жители Московской области в 2026 году прошли почти 750 тыс. бесплатных онкоскринингов. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Бесплатные онкоскрининговые исследования в Подмосковье включают маммографию, ПСА-тест и кольпоскопию. В 2026 году для курящих пациентов старше 45 лет стал доступен новый вид скрининга — анкетирование и низкодозная компьютерная томография.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, жители активно участвуют в скрининговых программах. В 2026 году обследования прошли почти 750 тыс. человек. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, составила 63,1% против 58,8% за весь 2025 год.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на излечение. Когда онкологическое заболевание обнаружено на ранней стадии, лечение, как правило, менее длительное и гораздо более эффективное», — отметил Андрей Голубев.

Он подчеркнул важность развития скрининговых программ и профилактических обследований для сохранения и улучшения этой динамики.

Онкоскрининг проводят в рамках диспансеризации взрослого населения, профилактических медосмотров и диспансеризации репродуктивного возраста. Для обследования нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно через портал «Здоровье» (zdrav.mosreg.ru), по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

Перечень обследований зависит от возраста и пола пациента. При выявлении отклонений его направляют на углубленную диагностику, в том числе в центры амбулаторной онкологической помощи. Необходимы паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.