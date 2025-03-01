Под Петербургом на толпу людей упал масленичный столб с мужчиной у верхушки

В Коммунарке Гатчинского района Ленинградской области во время празднования Масленицы рухнул столб с добровольцем, который пытался снять с его верхушки приз, сообщает Mash на Мойке .

Традиционно в России на Масленицу не только сжигают чучело, но и устанавливают высокий столб с прикрепленными к его верхушке призами. Организаторы предлагают добровольцам взобраться на столб ради подарков. По условиям соревнований, тот, кто сможет добраться до самого верха и сорвать ярлык, получает в качестве вознаграждения указанный на нем приз.

Именно такой столб установили в Коммунарке Гатчинского района, но конструкция не выдержала и рухнула. На опубликованных кадрах видно, что по торс обнаженный мужчина сумел добраться до вершины столба и даже сорвал один из сертификатов, но спуститься не успел — столб накренился и начал падать на толпу наблюдателей.

К счастью, жертв удалось избежать. Люди успели разбежаться в стороны, а мужчина, находившийся на столбе, отделался травмой ноги. Какой приз ему в итоге достался за экстремальное испытание, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на масленичных гуляниях в Красноярском крае погибла женщина, которая участвовала в конкурсе по поеданию блинов на скорость. 36-летняя местная жительница лидировала в соревновании, но в последний момент подавилась очередным блином. Медики не успели освободить дыхательные пути женщины, она скончалась.