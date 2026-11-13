Подмосковное УФАС пресекло распространение рекламы алкоголя в интернете

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение гражданина о рекламе алкогольной продукции в интернете. В ней использовался образ человека и отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 6 части 1 и части 3 статьи 21 закона о рекламе. По итогам рассмотрения УФАС признало рекламу нарушающей требования закона и вынесло постановление о назначении хозяйствующему субъекту наказания в виде предупреждения.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.