Суд Москвы подтвердил внесение «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков

ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика капитального строительства» обратилось в Московское областное УФАС России с просьбой включить сведения об ООО «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стал односторонний отказ от исполнения контракта на завершение работ по капитальному ремонту.

По итогам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр. «Стройком НН» не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований, подтвердив законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. Номер дела — А40-185720/26.

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