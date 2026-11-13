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Суд Москвы подтвердил внесение «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков

Экономика
ФАС России

Фото - © ФАС России/Медиасток.рф

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении ООО «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания пыталась оспорить решение антимонопольного органа.

ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика капитального строительства» обратилось в Московское областное УФАС России с просьбой включить сведения об ООО «Стройком НН» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стал односторонний отказ от исполнения контракта на завершение работ по капитальному ремонту.

По итогам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр. «Стройком НН» не согласилось с этим решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований, подтвердив законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. Номер дела — А40-185720/26.

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