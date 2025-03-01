Под Красноярском женщина насмерть подавилась блинами на Масленице

В поселке городского типа Березовское Красноярского края шуточный конкурс по поеданию блинов на скорость обернулся трагедией. 36-летняя участница соревнования насмерть подавилась блинами, которые заталкивала в себя без пережевывания, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что 36-летняя Наталья А. живет в 20 километрах от места, где проходил праздник на Масленицу. На торжественном мероприятии она употребляла алкоголь, а когда увидела конкурс — не смогла пройти мимо и вызвалась поучаствовать.

Женщина была лидером соревнования. Она ловко впихивала в себя блины, пока другие участники старались прожевать блюдо. Когда до победы оставалось совсем чуть-чуть, конкурсантка внезапно начала задыхаться.

Медики, дежурившие на празднике, тут же бросились оказывать ей медицинскую помощь, но не успели освободить ее дыхательные пути. Оказалось, что погибшая до середины тела забила блинами свой пищевод и перекрыла дыхательные пути.

Предварительно известно, что праздник был организован в рамках действующего закона и установленных им мер безопасности. Однако полиция все равно проводит проверку по факту случившегося.