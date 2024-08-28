сегодня в 20:27

Под Курском спецназ «Ахмат» уничтожил польских и немецких наемников ВСУ

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Каштан сообщил о ликвидации сразу нескольких польских и немецких наемников ВСУ, пишет ТАСС .

Иностранных наемников ликвидировали на курском направлении в ходе выполнения боевой задачи. Спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Вооруженных сил России продолжает ликвидировать представителей киевского режима на территории страны.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен пять боевиков ВСУ под Курском. В этом же регионе потери противника составили до 75 человек.