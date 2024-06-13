Власти Киева выдавали пожар на складе топлива за ЧП на промышленном предприятии

Украинские власти пытались скрыть, что Россия нанесла удар по складу топлива в аэропорту Василькове Киевской области, выдавая его за происшествие на промышленном предприятии, сделав нечеткими все фотографии с места крупного пожара, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» .

Судя по распространившимся в Сети кадрам, количество задействованной в тушении пожара техники и спасателей свидетельствует о том, что крупнейшее хранилище топлива уничтожено полностью.

Киев пытался скрыть факт того, что именно на складе произошел пожар. Но пользователи Сети обратили на бетонные плиты на заблюренных фотографиях, которые обычно устанавливают на аэродромах.

Согласно данным пожаров карты NASA, ракета попала в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков.

Ранее Киев прокомментировал пожар на промышленном предприятии, который зафиксировали ночью 12 июня. Пламя стараются потушить более 100 пожарных.