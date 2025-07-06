Росавиация снова приостановила работу петербургского аэропорта Пулково

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Днем 6 июля Росавиация запретила самолетам совершать взлет и посадку в петербургском аэропорту Пулково. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ВВЕДЕНЫ в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — говорится в сообщении Кореняко.

Это не первый случай за последние двое суток, когда компетентные специалисты принимают решение приостановить работу Пулково в связи с воздушной опасностью.

Так, за прошедшие сутки из-за наложенных ограничений отменили 11 рейсов, еще 60 задержали.