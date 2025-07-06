Силуанов: рост экономики РФ в 2025 году ожидается в размере 1,5-2% ВВП

Рост экономики РФ в 2025 году ожидается в размере полтора-два процента ВВП. Этими ожиданиями поделился министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости .

«В целом по текущему году мы ожидаем динамику экономического роста порядка 1,5-2%», — сказал Силуанов.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2025 году должен составить 2,5%. Однако в январе–мае показатель увеличился на 1,5%, а в мае замедлился до 1,2% в годовом выражении.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в прошлом месяце допускал, что экономика РФ находится на грани перехода в рецессию. Однако этого удастся избежать, если правительство предпримет правильные действия, в том числе в области денежно-кредитной политики.

Центробанк России считает, что в 2025 году экономика России вырастет в промежутке одного-двух процентов. При этом регулятор отмечал, что замедление экономики неизбежно после активного роста прошлых лет.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин во время выступления на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии рассказал о впечатляющих темпах роста экономики РФ. ВВП страны увеличивается на 4% каждый год вот уже четыре года.