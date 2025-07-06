Кличко рассказал, что на самом деле взорвалось в Киеве
Кличко: взрыв в Киеве не имеет отношения к ТЭЦ-6
6 июля в Киеве прогремел мощный взрыв. По словам мэра города Виталия Кличко, происшествие случилось рядом с ТЭЦ-6, но к предприятию никакого отношения не имеет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ», — рассказал Кличко.
На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что на ТЭЦ-6 якобы прогремел взрыв. По их данным, из-за происшествия часть людей осталась без света.