Путин объяснил, почему военным отдадут списанные авто госслужащих

Решение передавать на фронт списанные автомобили государственных организаций было принято в ответ на соответствующие запросы командования. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости .

Путин посетил выставку «Все для Победы!» в московском Национальном центре «Россия», рассказывающую о деятельности Народного фронта за последние три года. Во время визита глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов выразил признательность президенту за инициативу направлять на фронт, а не продавать, списанные автомобили госкомпаний и федеральных органов власти.

«Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: „Давайте нам списанное. Подойдут“», — ответил Путин.

Активисты организации занимаются восстановлением списанных машин перед отправкой военнослужащим. На сегодняшний день бойцам уже доставлено 2100 машин.

Премия «Все для Победы!» — общественная награда. Ее выдают волонтерам за то, что те оказали помощь участникам спецоперации и членам их семей. Также статуэтки получают мирные граждане новых и приграничных регионов.