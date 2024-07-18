Под Ялтой произошла авария на подстанции

сегодня в 23:51

Ялта частично осталась без света из-за аварии на подстанции в Крыму, сообщили в мэрии города.

«В связи с аварией на подстанции Дарсан (повреждён высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты», — сказано в сообщении.

Власти города пообещали устранить поломку за несколько часов и обратились к горожанам экономить электроэнергию.

В здании самой мэрии Ялты решили погасить подсветку.

Ранее часть Юга России осталась без электричества из-за неполадок на Ростовской АЭС.